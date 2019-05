Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1181 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1198 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im weiteren Tagesverlauf dürfte mehr Bewegung in die Kurse am Devisenmarkt kommen. In den USA starten die Finanzmärkte nach einem Feiertag erst an diesem Dienstag in die neue Handelswoche. Außerdem könnten wichtige Konjunkturdaten für Kursschwankungen sorgen.

Am späten Vormittag werden Daten der EU-Kommission zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone erwartet. Am Nachmittag folgen dann Kennzahlen aus der US-Wirtschaft. Unter anderem könnten Daten zur Stimmung der amerikanischen Verbraucher für Impulse sorgen./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0036 2019-05-28/07:19