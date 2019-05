FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD

0OU2 XFRA BMG2125V1000 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01