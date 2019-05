SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen steigen die Kurse am Dienstag in der Mehrzahl. Ohne Rückenwind von der Wall Street, die aufgrund des Feiertages "Memorial Day" am Montag geschlossen blieb, fallen die Umsätze aber bescheiden aus. Anleger suchten nach Impulsen und würden kaum fündig, heißt es. Die Aufschläge werden als eher zufallsgetrieben charakterisiert, denn fundamental gebe es kaum Kaufgründe. Dass US-Präsident Donald Trump sich skeptisch über das Zustandekommen eines Handelsabkommens mit China äußerte und mit neuen Zöllen drohte, wird eher ignoriert.

In Australien, Hongkong und Tokio präsentieren sich die Börsen etwas fester. In Tokio, wo der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 21.279 Punkte zulegt, laufen Exportewerte besser als der Gesamtmarkt, obwohl vom Devisenmarkt kein echter Rückenwind kommt. Denn der Wechselkurs des Yen bewegt sich weitgehend seitwärts. Der exportlastige Sektor schwerer Präzisionsinstrumente gewinnt 0,8 Prozent, Tokyo Electron steigen um 4 Prozent. Mit der geplanten Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault steigt die Aktie des Renault-Kooperationspartners Nissan um 2,7 Prozent.

In Australien hat das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche zugelegt - befeuert von der Diskussion um Zinssenkungen. Gesucht sind Bergbauwerte - vor allem mit Bezug zur Eisenerzproduktion. Rio Tinto steigen um 1,6 Prozent, die Titel markieren ein weiteres Elfjahreshoch. Goldman Sachs hat die Papiere auf "Buy" hochgenommen. Der Kurs folge den Eisenerzpreisen, heißt es im Handel. Die Titel haben seit Jahresbeginn um 34 Prozent zugelegt, die Eisenerzpreise um rund 50 Prozent.

In Schanghai zeigen sich die Kurse freundlich und damit etwas fester als sonst in der Region. Die chinesischen Finanzmarktregulierungsbehörden haben erneut die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA heruntergespielt. Zugleich wurden Warnungen an Leerverkäufer ausgesprochen. Signale, dass China den lahmenden Automobilabsatz befeuern will, stützen den Sektor.

Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba plant möglicherweise einen Börsengang in Hongkong. Bislang ist die Aktie nur in New York gelistet. Der Gang auf das chinesische Parkett könnte 20 Milliarden Dollar schwer ausfallen. Mit dem Schritt will sich das Unternehmen verstärkt einheimischen Investoren öffnen, heißt es im Handel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.485,50 +0,52% +14,86% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.279,38 +0,46% +6,32% 08:00 Kospi (Seoul) 2.048,08 +0,19% +0,34% 08:00 Schanghai-Comp. 2.918,12 +0,89% +17,01% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.422,98 +0,49% +5,69% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.164,77 -0,19% +3,32% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.609,79 +0,53% -5,28% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1182 -0,1% 1,1194 1,1198 -2,5% EUR/JPY 122,51 -0,0% 122,56 122,70 -2,6% EUR/GBP 0,8824 -0,0% 0,8827 0,8795 -2,0% GBP/USD 1,2673 -0,1% 1,2682 1,2733 -0,5% USD/JPY 109,55 +0,1% 109,49 109,56 -0,1% USD/KRW 1188,80 +0,4% 1184,50 1184,85 +6,7% USD/CNY 6,9072 +0,1% 6,8980 6,8921 +0,4% USD/CNH 6,9194 +0,2% 6,9077 6,9099 +0,7% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8495 7,8496 +0,2% AUD/USD 0,6925 +0,1% 0,6921 0,6928 -1,7% NZD/USD 0,6551 +0,1% 0,6546 0,6550 -2,4% Bitcoin BTC/USD 8.780,50 -0,4% 8.816,25 8.784,25 +136,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,16 59,24 +0,9% 0,53 +25,1% Brent/ICE 70,11 70,11 0% 0,00 +27,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,78 1.285,20 -0,2% -2,42 +0,0% Silber (Spot) 14,55 14,59 -0,3% -0,04 -6,1% Platin (Spot) 812,65 808,50 +0,5% +4,15 +2,0% Kupfer-Future 2,71 2,72 +0,3% +0,01 +2,6% ===

