Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager macht dem Kandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, das Amt des Kommissionspräsidenten streitig. "Es kann doch nicht sein, dass nur die größte Partei Zugriff auf das Amt hat, zumal die EVP die Wahlen verloren hat", sagte die liberale Politikerin dem Handelsblatt. Ihre Parteienfamilie werde nun mit den Sozialdemokraten und den Grünen über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen. Vestager hatte am Sonntag erklärt, selbst Kommissionspräsidentin werden zu wollen. Die Dänin rechnet aber damit, dass neben den Spitzenkandidaten der Parteien noch weitere Bewerber um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker auf den Plan treten werden. "Es könnten auch amtierende Staats- und Regierungschefs antreten", sagte sie. Mit einer schnellen Entscheidung über die EU-Spitzenpersonalien rechnet Vestager nicht: "Hier muss ein Puzzle mit sehr vielen Teilen zusammengesetzt werden - und das braucht seine Zeit".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q

08:15 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz)

10:00 DE/Fraport AG, HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

10:00 DE/Bechtle AG, HV

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

10:00 DE/Baywa AG, HV

10:00 DE/Software AG, HV

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Nemetschek SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Eurokai Vorzüge: 1,50 Euro Fernheizwerk Neukölln: 1,60 Euro Mueller - Die lila Log.: 1,00 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: 10,4 Punkte zuvor: 10,4 Punkte 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,7% gg Vj - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 97 zuvor: 96 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +4,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Mai PROGNOSE: +0,40 zuvor: +0,42 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 103,8 zuvor: 104,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,3 zuvor: -4,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,5 Vorabschätzung: -6,5 zuvor: -7,3 - US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 129,5 zuvor: 129,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 1,30-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.101,00 0,30 S&P-500-Future 2.837,80 0,21 Nikkei-225 21.276,84 0,45 Schanghai-Composite 2.916,69 0,84 +/- Ticks Bund -Future 167,56 -3 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.071,18 0,50 DAX-Future 12.085,00 0,12 XDAX 12.075,46 0,23 MDAX 25.234,06 -0,10 TecDAX 2.863,47 0,40 EuroStoxx50 3.364,04 0,40 Stoxx50 3.113,69 0,30 Dow-Jones 25.585,69 0,37 (Freitag) S&P-500-Index 2.826,06 0,14 (Freitag) Nasdaq-Comp. 7.637,01 0,11 (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,60 +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in den Dienstag rechnen Händler. Da die Börsen in London und New York am Vortag geschlossen waren, blicken Marktteilnehmer mit Spannung auf deren Eröffnung. Die Signale von der Nachrichtenseite sind uneinheitlich und lassen diverse Interpretationen zu. So hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich mit Blick auf ein Handelsabkommen mit Japan geäußert, die Kommentare mit Blick auf China sind aber weniger präzise. Aus China ist eher Kritik zu hören, dass die US-Forderungen in Wirklickeit eine immer stärkere Einmischung in innere Angelegenheiten sind und Kerninteressen einer staatsgelenkten Wirtschaft berühren. Die USA verkomplizierten damit die Lage und machten eine schnelle Einigung beim Thema Zölle immer unwahrscheinlicher, heißt es im Handel. Für die globalen Aktien sei dies negativ und könnte eine Baisse einleiten. Dazu passend legen auch die Rentenmärkte immer kräftiger zu. Sowohl in den USA als auch in Deutschland flacht die Zinskurve weiter ab und sendet damit Rezessionssignale.

Rückblick: Die Erleichterung über den Ausgang der Wahlen zum Europa-Parlament stützte die Stimmung etwas. Autowerte standen klar im Fokus mit den überraschenden Fusionsplänen von Fiat Chrysler und Renault. Fiat Chrysler sieht Synergien von 5 Milliarden Euro jährlich. Die stark in Autowerten engagierten Leerverkäufern mussten ihre Positionen eindecken. Renault gewannen 12,1 Prozent und Fiat 8 Prozent. Der Autosektor legte europaweit 1,4 Prozent zu. In Italien war das gute Ergebnis der Lega bei der Europawahl mehr oder weniger erwartet worden. Am Nachmittag verschreckte aber die Nachricht, dass Brüssel ein neues Defizitverfahren gegen Italien einleiten könnte: italienische Staatsanleihen gerieten daraufhin unter Druck genauso wie der dortige Bankensektor. Unicredit verloren 2,3 Prozent. In Griechenland hatte die Syriza-Partei heftige Verluste zu verzeichnen und nationale Neuwahlen angekündigt. Die Anleger quittierten dies mit Aufschlägen von 5,3 Prozent an der Athener Börse. Novartis legten um 1,5 Prozent zu. Hier stützte die Zulassung in den USA für Zolgensma. Das Medikament bekämpft die Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der Ausgang der Europawahl wurde länderweise diskutiert. In Deutschland wird der Niedergang der SPD als Problem für die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. "Die SPD wird aber vermutlich erst einmal in der Regierung bleiben, zumindest bis zu den Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern im September", sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. First Sensor sprangen dank Übernahmehoffnungen um 8,9 Prozent. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es von TE Connectivity eine Interessensbekundung erhalten hat. Akasol reagierten auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen mit Aufschlägen von 2,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel im nachbörslichen Geschäft verzeichnete sehr geringe Volumina, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Auf Unternehmensmeldungen wie den CFO-Wechsel bei Heidelberger Druck hätten die Aktien nicht reagiert.

USA / WALL STREET (Freitag)

Etwas fester - Nach dem schwachen Vortag hat es an der Wall Street nur zu einer kleinen Erholung gereicht. Zwar hielten sich die Indizes im Plus, doch die Unsicherheit unter den Anlegern wegen des US-chinesischen Handelsstreits blieb groß. Auf Wochenbasis war es das fünfte Minus in Folge. Etwas Entspannung brachte die Meldung, dass US-Präsident Donald Trump mit China über den Huawei-Boykott reden will. Für die Aktien von Hewlett Packard Enterprise und HP ging es nach Zahlenausweis um 0,4 bzw. 4,3 Prozent nach oben. Boeing gewannen 1,2 Prozent. Das Unternehmen hatte die Hoffnung geweckt, dass das Treffen mit den Regulierern zu der Problemmaschine 737 MAX ein möglicher Wendepunkt sein könne. Nun löste bereits die Abwesenheit schlechter Nachrichten eine kleine Erleichterungsrally aus. Autodesk enttäuschte mit ihren Erstquartalszahlen; der Aktienkurs verlor 4,9 Prozent. Foot Locker brachen um 16 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte seine Gewinnprognose gesenkt. US-Anleihen gaben nach ihren Gewinnen vom Vortag minimal nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 0,4 Basispunkte auf 2,32 Prozent, nachdem sie am Vortag um über 7 Basispunkte eingeknickt und auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten gefallen war.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.39 Uhr EUR/USD 1,1184 -0,1% 1,1194 1,1193 EUR/JPY 122,51 -0,0% 122,56 122,60 EUR/CHF 1,1236 -0,0% 1,1237 1,1240 EUR/GBR 0,8824 -0,0% 0,8827 0,8832 USD/JPY 109,55 +0,1% 109,49 109,53 GBP/USD 1,2674 -0,1% 1,2682 1,2673 Bitcoin BTC/USD 8.773,00 -0,49 8.816,25 8.870,00

