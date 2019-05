Da dürfte so mancher Investor aufgeatmet haben: Statt einem Selloff gab es zum Handelsstart am Montag Käufe im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Und auch, wenn am Ende nur knapp 0,4 Prozent übrigblieben: Besser ein kleines Plus als ein großes Minus, oder nicht? Mag sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...