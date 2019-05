Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 98 auf 102 Franken angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anpassung erfolge nach der US-Zulassung der Genersatztherapie Zolgensma, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für 2019-2022 passe er aufgrund höherer Erwartungen für Zolgensma um durchschnittlich etwa 1,2 Prozent nach oben an. Darüber hinaus habe der Pharmakonzern in den USA auch die Zulassung für das Medikament Piqray zur Behandlung einer bestimmtem Form von Brustkrebs erhalten. Dies wertet er als zusätzlich positiv./ab/stk/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 05:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-28/08:18

ISIN: CH0012005267