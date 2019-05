Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta008/28.05.2019/07:50) - · Aufgrund einer 30%igen Erhöhung der installierten Leistung und verbesserten Witterungsbedingungen stieg die Stromproduktion im ersten Quartal 2019 um 48% auf 25 GWh.



· EBITDA stieg um 42% auf EUR 6,15 Mio. in Q1 2019 im Vergleich zu Q1 2018 (EUR 4,3 Mio.). Neben dem ständigen Kapazitätsausbau und den verbesserten Witterungsbedingungen haben sich eine Vergleichsvereinbarung mit einem Modullieferant (EUR 0,6 Mio.) und die erstmalige Anwendung des neuen IFRS 16 Standards (EUR 0,2 Mio.), der Leasingzahlungen nicht mehr als sonstige Betriebsaufwendungen ansieht, positiv auf den EBITDA ausgewirkt.



· Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 (EBITDA-Prognose: "mindestens EUR 35 Mio") enthält bereits die starken Q1 Zahlen.



· Der Q1 2019 Bericht ist ab sofort auf unserer Website unter der Rubrik Investor Relations abrufbar.



Bayreuth, 28. Mai 2019 - In den letzten Wochen hat 7C Solarparken ihr Bestandsportfolio von 167 MWp auf 171 MWp erweitert. Als erstes hat 7C Solarparken eine 750 kWp Dachanlage zu den bestehenden Dachanlagen in Ludwigsfelde (Brandenburg) hinzugefügt. Die Anlage wurde von Goldbeck Solar gebaut unter Verwendung von Astronergy Modulen und Sungrow Wechselrichtern. Dann wurde in Plötzky (Sachsen Anhalt) eine 0,6 MWp Dachanlage mit Komponenten von Eging and SMA gebaut. Schließlich wurde eine neue 2,0 MWp Freiflächenanlage in Schmidöd (Bayern) ans Netz angeschlossen. Diese Anlage verfügt über Sunrise Module und Sungrow Wechselrichter. Während die Dachprojekte eine feste Einspeisevergütung von ca. EUR 90/MWh bekommen, erhält das Freiflächenprojekt in Schmidöd einen in der Auktion in 2018 festgelegten Einspeisetarif (FFAV). Weitere Projekte sind derzeit im Bau und neue Erwerbe von Anlagen sind in verschiedenen Stadien der Verhandlung. Der Vorstand bleibt zuversichtlich sein 220 MWp Ziel für das Bestandsportfolio vor Ende des Jahres 2020 zu erreichen.



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1559022600750



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 28, 2019 01:50 ET (05:50 GMT)