UBM Development hat im 1. Quartal ein Ergebnis vor Steuern von 7,9 Mio. Euro und damit nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (8,2 Mio.) erreicht. Der Nettogewinn in den ersten drei Monaten liegt bei 5,9 Mio. Euro (vs. 6,4 Mio.). "Der Rückenwind in unseren Märkten hält an. Volle Pipeline und starke Bilanz sind ein perfekter Mix, um auch in Zukunft attraktive Erträge abzuliefern", so CEO Thomas G. Winkler. Auf Basis der guten Fortschritte bei den Verkaufsaktivitäten - sowohl bei Trade Sales als auch bei Forward-Verkäufen - ist UBM optimistisch, 2019 das Rekordjahr 2018 auch ohne spektakuläre Fertigstellungen zu wiederholen. Derzeit wird die Finanzierungsstruktur durch eine Aufstockung der 3,125% Anleihe (2018-2023) um 45 Mio. Euro auf insgesamt ...

