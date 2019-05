Der Branchenprimus unter den Solaraktien konnte sich in den letzten Monaten wieder deutlich erholen. Die Schwächephase aus dem Jahr 2018, in welcher der Titel zwischenzeitlich gut 50 Prozent an Wert verlor, scheint endgültig vorüber zu sein und die Kurse bewegen sich schrittweise wieder Richtung der alten Höchststände.

Den vollständigen Artikel lesen ...