Nach wie vor befindet sich das gelbe Edelmetall in einer mittelfristigen Abwärtsbewegung. Die Aktien der Branche haben in den letzten Wochen teils stark an Wert verloren und es musste auch das größte Goldunternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, einige Federn lassen. Für uns kommt der jüngst gebildete Ausverkauf wenig überraschend.

Den vollständigen Artikel lesen ...