Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 167,55 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,15 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf dürfte mehr Bewegung in die Kurse kommen. In den USA starten die Finanzmärkte nach einem Feiertag erst an diesem Dienstag in die neue Handelswoche. Außerdem könnten wichtige Konjunkturdaten für Kursschwankungen sorgen.

Am späten Vormittag werden Daten der EU-Kommission zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone erwartet. Am Nachmittag folgen Kennzahlen aus der US-Wirtschaft. Unter anderem könnten Daten zur Stimmung der amerikanischen Verbraucher für Impulse sorgen.

Generell dürften sich Bundesanleihen nach Einschätzung von Anleihe-Experten weiter auf hohem Niveau halten. Die Sorge vor einem ungeregelten Brexit stütze die Kurse der Festverzinslichen. "In Großbritannien konnte sich die Brexit-Partei von Nigel Farage durchsetzen und schürt damit Sorgen vor einem ungeregelten EU-Austritt", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/fba

