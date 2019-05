Obwohl Apple seit geraumer Zeit den Wandel zum Service-Unternehmen vollzieht, bleibt das iPhone-Geschäft das wichtigste Standbein des Unternehmens. Nun sind Details zur nächsten iPhone-Generation durchgesickert.Mit Spannung warten Fans und Anleger auf Details zum in diesem Jahr erwarteten iPhone 11. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman will jetzt das Design des Smartphones in Erfahrung gebracht haben.iPhone 11 in mehr Farben>Der Journalist berichtet, dass das iPhone 11 wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...