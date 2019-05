Wall Street: Diese Woche wird alles entscheiden

Kauf- oder doch Verkaufssignal?

Aktuell befinden sich die US-Indizes nach wie vor in einer recht normalen und übersichtlichen Korrekturphase. Diese Woche wird entschieden, ob sich diese Korrektur nun ausweiten wird, oder ob es doch wieder zu neuen Kaufsignalen an den Börsen kommen wird. Die wichtigen Punkte im Chart sind klar ersichtlich. Worauf Du hier achten musst, besprechen wir in unserer aktuellen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.