Am Montag wurde aufgrund eines Feiertages in den USA nicht gehandelt. Der DAX bewegte sich ohne Impulse von der Wall Street nur in einer vergleichsweise geringen Handelsspanne von gut 70 Punkten. Am Ende schloss er genau 0,5 Prozent im Plus.



Marktidee: S&P 500. Der S&P 500 hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im vergangenen September eine dynamische Abwärtskorrektur gestartet. Ihren Höhepunkt erlebte diese Korrektur im Dezember. Es folgte eine ebenfalls dynamische und v-förmige Erholungsrally. Der jüngste Ausbruch erwies sich jedoch als Bullenfalle und führte zu einer Eintrübung des technischen Bildes im kurzfristigen Zeitfenster.