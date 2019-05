IRW-PRESS: CannaOne Technologies Inc.: CannaOne kündigt frühzeitige Einführung des US-amerikanischen CBD-Marktplatzes BWell an

CannaOne kündigt frühzeitige Einführung des US-amerikanischen CBD-Marktplatzes BWell an

Vancouver, British Columbia, 28. Mai 2019 -- CannaOne Technologies (CNNA: CSE/FWB: 3CT) (CannaOne oder das Unternehmen) erwartet die frühzeitige Einführung des US-amerikanischen CBD-Marktplatzes unter der Marke BWell. Ursprünglich hatte CannaOne berichtet, BWell planmäßig im August 2019 in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen freut sich jedoch mitzuteilen, dass die bisherigen priorisierten und gezielten Anstrengungen des Unternehmens einen beschleunigten Zeitplan ermöglicht haben, welchem zufolge der BWell-Online-Marktplatz für hochwertiges CBD planmäßig bereits im Juni 2019 an den Start gehen wird.

Solomon Riby-Williams, CEO von CannaOne, erklärt: Seit der ersten Ankündigung von BWell haben wir unseren Bemühungen um die Entwicklung dieser Plattform hinsichtlich einer erfolgreichen Einführung dieses US-amerikanischen Online-Marktplatzes für hochwertiges CBD höchste Priorität eingeräumt. In den letzten Monaten hieß es bei uns alle Mann an Deck, weshalb wir uns in der heutigen Position befinden und nun im Grunde bereit sind, offiziell bekannt zu geben, dass wir den erwarteten Zeitplan für unsere ursprüngliche Einführung angepasst und um 60 Tage verkürzt haben. Wir haben positive Fortschritte hinsichtlich des allgemeinen Erfolgs unserer First to Market-Strategie erzielt und das schneller als zuvor prognostiziert. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, sicherzustellen, dass BWell schnell als die Anlaufstelle für CBD-Produkte schlechthin - für den Kenner und den Normalverbraucher gleichermaßen - anerkannt wird.

Herr Riby-Williams weiter: Der Erfolg des beschleunigten Entwicklungsplans verschaffte uns überdies mehr Zeit für die Vorbereitung und Planung mit den Marken und Händlern, die zunächst im Vordergrund des Marktplatzes stehen werden, und bot uns zugleich mehr Möglichkeiten, die aktuellen Gespräche mit zahlreichen anderen Händlern voranzubringen. BWell wird nun im Juni dieses Jahres starten und wir sind stolz, sagen zu können, dass wir einige der bemerkenswertesten Premium-Marken, die heute weltweit erhältlich sind, darunter Select CBD, Flav CBD und Elixicure, um nur einige Beispiele zu nennen, neben vielen anderen derzeit gefragten hochwertigen Marken vermarkten und verkaufen werden. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat BWell offiziell bekannte CBD-Produkthändler unter Vertrag genommen und wir führen aktive Gespräche mit anderen Premium-CBD-Marken, um diese in Kürze im Marktplatz aufzunehmen. Die Einführung von BWell könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, da wir weiterhin die besten Wege sondieren, um einen so großen Marktanteil des riesigen CBD-Marktes in den USA wie möglich zu gewinnen.

Der CBD-Markt in den Vereinigten Staaten:

CBD, ein Cannabinoid ohne psychoaktive Wirkung, das aus Cannabis gewonnen wird, hat in den letzten Jahren immens an Popularität gewonnen. Im Gegensatz zu THC, dem chemischen Wirkstoff, der Marihuana seine charakteristische Wirkung verleiht, hat sich CBD in der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), Angstzuständen, der Multiplen Sklerose und der Epilepsie als hilfreich erwiesen, ohne die mit THC assoziierte Wirkung zu haben.

In den letzten Jahren waren CBD-Produkte vor allem in sogenannten 'Head Shops', also Läden für Drogenzubehör, erhältlich. Und sie wurden nur von ganz wenigen Ärzten zur Behandlung verschiedener gesundheitlicher Beschwerden verschrieben. In den Jahren 2017 und 2018 breiteten sich die Produkte jedoch rasch auf Naturkostläden, Schönheitssalons, Kaffeehäuser und Arztpraxen aus. Im Jahr 2018 schaffte es die Branche dann erwartungsgemäß auf die Rekordmarke von 591 Millionen Dollar. Und es ist verschiedenen Faktoren - überraschenderweise auch Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer im Senat - zu verdanken, dass dieser Wert in den kommenden vier Jahren um das 40-fache steigen könnte. - Cannabis Business Times

Laut einer neuen Schätzung der Brightfield Group, einem Analystenhaus der Cannabisbranche, könnte alleine der Hanf-CBD-Markt bis zum Jahr 2022 auf 22 Milliarden Dollar anwachsen.

Die BWell-Partnerschaft

Über Real Health Science

Real Health ist ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, seinen Kunden im kalifornischen Massenmarkt so schnell und professionell wie möglich die qualitativ hochwertigsten CBD-Produkte zu liefern. Um dies zu erreichen, hat Real Health Geschäftsbeziehungen zu überlegenen Anbietern in jeder Branche aufgebaut: US-amerikanische Cannabisgenetik-Unternehmen, US-amerikanische Cannabis-Terpen-Extraktoren und -Lieferanten, effiziente und kostengünstige US-amerikanische Hanf-CBD-Extraktions- und -Reinigungslabors, cGMP-Hersteller von Fertigprodukten, bestbewertete Cannabis-Prüf- und -Zertifizierungslabors sowie äußerst effektive Versand- und -Logistikanbieter.

Über CannaOne Technologies

CannaOne hat mit Bloomkit das erste Produkt der Produktserie Bloom entwickelt; es handelt sich um eine schlüsselfertige Softwarelösung für Unternehmen, die von jedem beliebigen B2C-Cannabisunternehmen eingesetzt werden kann. Die Funktionsweisen dieser Softwarelösung stellen eine maximale und dauerhafte Kundenzufriedenheit aller Anwender sicher. Gleichzeitig sorgt die Anpassungsfähigkeit von Bloomkit dafür, dass die Kunden sämtliche Auflagen von Regierungsbehörden in allen Teilen der Welt erfüllen. Für CannaOne besteht damit die Möglichkeit, eine internationale Klientel mit einem Softwarepaket zu versorgen, das in der Branche seinesgleichen sucht. Die Bloom Product Suite steht für datenbasierte und designorientierte Komplettsoftwarelösungen, die verschiedene Systemarchitekturen beinhalten und auf intelligentem maschinellem Lernen basieren. Die Kunden erhalten so detaillierte Einblicke in die Branche und können letztlich prädiktive Inhalte sowie sogenannte Produktempfehlungsmaschinen erstellen und verwalten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Solomon Riby-Williams

Chief Executive Officer

solomon@bloomkit.co

604 - 559 - 8893

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B. wird sein oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf der Einschätzung des Unternehmens und unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Leistungsniveau bzw. die Erfolge von CannaOne erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch Investitionsaufwendungen sowie anderweitige Kosten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. CannaOne hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46883

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46883&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13765 Q2099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA13765Q2099

AXC0070 2019-05-28/09:16