Binovi by Eyecarrot wird auf der 70. Fachmesse der National Athletic Trainers Association (NATA) vorgestellt

Eyecarrot Innovations Corp., (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF) gibt heute bekannt, dass sich das Unternehmen Binovi Touch auf der Fachmesse der National Athletic Trainers Association (NATA), der 70. Clinical Symposia and Athletic Training Expo, die im Juni in Las Vegas (Nevada, USA) stattfindet, vorstellen wird. Die NATA Clinical Symposia and Athletic Training Expo ist ein anerkanntes Forum, auf der neue Forschungsansätze zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von während körperlicher Aktivität erlittenen Verletzungen, einschließlich Gehirnerschütterungen, Hitzschlag und Verletzungen durch Überbeanspruchung, präsentiert werden. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 10.000 zertifizierte Athletic Trainers (zu Deutsch etwa: Ausgebildete in angewandter Sportmedizin) und Studenten dieses Fachgebiets teil.

Binovi by Eyecarrot erweitert das Rehabilitationsprogramm eines Athleten um eine Augentherapie und bietet den Vorteil des Augentrainings; es kann als Ressource für das proaktive Training der Sehschärfe von Athleten dienen, die zurück auf das Spielfeld kehren, meinte Adam Cegielski, CEO von Eyecarrot Innovations Corp.

Die NATA Research and Education Foundation ist der gemeinnützige Arm der National Athletic Trainers Association (NATA). Sie fördert Forschungsaktivitäten, unterstützt Ausbildungsmaßnahmen und engagiert sich für eine Verbesserung der Wissensbasis, um die klinische Erfahrung und die Behandlungsergebnisse verschiedener Patientengruppen, die von Athletic Trainers betreut werden, zu optimieren.

Durch die Forschungsentwicklung öffnet die NATA Research Foundation zertifizierten Athletic Trainers Wege, um Zugang zu innovativen Bildungsressourcen, u.a. zu branchenführengen Technologien wie Binovi Touch, zu erhalten, sagte Tania Archer, Head of Marketing and Sales von Eyecarrot.

Das Unternehmen freut sich auf seine Teilnahme an der diesjährigen 70. Clinical Symposia and Athletic Training Expo.

Über NATA

Die National Athletic Trainers Association (NATA) ist der professionale Mitgliedsverband für zertifizierte Athletic Trainers und anderen, die diesen Beruf unterstützen. Die NATA wurde 1950 gegründet und zählt heute mehr als 45.000 Mitglieder weltweit. Die Mehrheit der zertifizierten Athletic Trainers entscheidet sich für eine Mitgliedschaft bei der NATA, um ihren Beruf zu unterstützen und eine breite Palette von Mitgliedschaftsvorteilen zu genießen. Durch die Bündelung ihrer Kräfte in einer Gruppe können die NATA-Mitglieder mehr für ihren Beruf leisten als alleine. Das nationale Büro der NATA beschäftigt derzeit mehr als 40 Vollzeitmitarbeiter, die die Mission der NATA unterstützen.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Bei Eyecarrot steht gutes Sehvermögen im Vordergrund. Wir bemühen uns darum, Sehtherapie und Sports Vision Training durch eine verbesserte Technologie, bei der Software, Hardware, Daten sowie Expertenwissen und Erkenntnisse vereint werden, zugänglicher zu machen, um Patienten und Athleten weltweit zu helfen. Mit Binovi engagieren wir uns, die Zusammenarbeit zwischen Optikern, Therapeuten, Trainern und ihren Kunden zu maximieren. Unser Ziel ist es, als Grundlage für konstruktive Innovationen in der Sehtherapie und im Sports Vision Training zu dienen.

