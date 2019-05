Bayer steht in den USA mit dem Rücken zur Wand. Drei Schlappen bei den Glyphosat-Prozessen haben ihre Spuren in der Entwicklung des Aktienkurses hinterlassen. Das Management rund um CEO Werner Baumann ist gefordert, um die aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hervorgehenden Risiken einzudämmen und das verlorengegangene Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen. Nun empfiehlt ein Medienanwalt einen Vergleich in den USA.

