Mit der Entwicklung Chinas als der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft und der Verbesserung des Einkommensniveaus beginnt der steigende Konsum, das Leben einer neuen Generation von Verbrauchern zu beeinflussen. Verbraucher verlangen bei Produkten, Dienstleistungen und der Markenkultur eine Qualität, die ihren Geschmack und ihre Lebensphilosophie widerspiegelt. Während chinesische Verbraucher hohe Produktqualität fordern und ihren eigenen wirtschaftlichen Wert erkennen, ist auch der Marktanteil für Outdoor-Sportartikel stark gestiegen, was mehr ausländische Marken anlockt.

Auch die deutsche Outdoor-Marke "Diaoyubear" ist in den chinesischen Markt für Outdoor-Sportartikel eingestiegen und kooperiert mit Tmall, Chinas größter Online-Verkaufsplattform. Im vergangenen Jahr hatten die Senioren-Gehhilfen von Diaoyubear einen Marktanteil von 60 des Gehhilfen-Markts von Tmall, und die Markenstärke war offensichtlich. Diaoyubear nahm in zehn aufeinanderfolgenden Monaten die Spitzenposition in der Branche für Gehhilfen auf der Einkaufsplattform Taobao ein. Die Gründerin des Unternehmens erklärte, wie Diaoyubear den Markt für Outdoor-Sportarten in China erschlossen hat.

Für die Entwicklung mit Schwerpunkt auf dem chinesischen Markt für Outdoor-Sportarten bereit

Claire Sterling, Gründerin der Marke, erklärte: "Die Outdoor-Marke Diaoyubear hat sich auf Gehhilfen, Angelleuchten, Taschenlampen und andere Produkte spezialisiert und wurde mit dem ‚German Outdoor Choice Award' ausgezeichnet." Claire Sterling hofft, hochwertiges deutsches Industriedesign und die innovativen Produkte des Landes in China zu etablieren.

Den Trendänderungen des Markts folgen und chinesischen Verbrauchern äußerst kosteneffektive Produkte bieten

Laut Claire Sterling ist die Kaufkraft der chinesischen Konsumenten aufgrund der Auswirkungen des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes zurzeit rückläufig. Daher will Diaoyubear von den Vorteilen der "Kombination westlicher und chinesischer Erfahrungen" profitieren. Das Unternehmen wird dazu einerseits dem strikten Qualitäts- und Designkonzept deutscher Marken folgen und die umfangreichen Erfahrungen in der Produktentwicklung nutzen. Andererseits will es die Lebensqualität der chinesischen Bevölkerung durch Informationen über die Anforderungen der chinesischen Verbraucher und kosteneffektive Produkte verbessern.

Das strategische Konzept einer mehrgleisigen Durchdringung und stetiger Fortschritte

Claire Sterling erläuterte die Planung und die Ausrichtung von Diaoyubear auf Marketingebene. Diaoyubear hat mit dem Francolab Science and Technology Laboratory in Deutschland zusammengearbeitet. Mit erstklassigen Industriedesignkonzepten, hervorragender Technologie und ausgezeichnetem deutschen Know-how behauptet das Unternehmen seit langem seine Vorreiterposition bei der Herausforderung herkömmlicher Konzepte. Diaoyubear wird voraussichtlich große Fortschritte und eine beeindruckende Entwicklung in China erfahren.

