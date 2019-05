Lausanne (ots) - Das Vergleichsportal bonus.ch aktualisierte seine

Studie zum Niveau der Autoversicherungsprämien in der Schweiz. Mit

einem Vergleich von drei verschiedenen Altersprofilen (18 / 30 / 70

Jahre) steht eindeutig fest, dass junge Leute viel mehr bezahlen

müssen, um die gleiche Versicherungsdeckung wie ältere Lenker zu

erhalten. Manchmal sogar fünfmal mehr.



Nur die Teilkaskoversicherung, die Schadensfälle übernimmt, bei

denen der versicherte Lenker nicht beteiligt ist, ermöglicht den

18-jährigen Lenkern, bei manchen Versicherungen auf ihre Kosten zu

kommen. Für alle anderen Leistungen müssen sie praktisch mindestens

das Doppelte als ein 30-jähriger Lenker zahlen. Wenig überraschend

ist das Alter also ein wesentlicher Faktor für die zu bezahlende

Prämie.



Für die Durchführung dieser Studie erhob und berechnete bonus.ch

direkt die Prämien auf verschiedenen Webseiten von Schweizer

Autoversicherungen. Um diese Prämien systematisch auf der Grundlage

der gleichen Informationen zu messen, wurde gemäss präziser, den

Lenker und das Fahrzeug betreffenden Kriterien einen Profiltyp

bestimmt, das dann für die drei Alterstranchen verwendet wurde.



Im Gegensatz zur vorhergehenden Studie, bei der mehrere Anbieter

den 30- und 70-jährigen Lenkern identische Prämien anboten, sind die

Prämien jetzt sehr viel heterogener. Die Mobiliar, der TCS und die

Vaudoise sind die einzigen, die keinen Vorzugstarif für Senioren für

alle Deckungsarten (Haftpflicht, Teilkasko oder Kollisionkasko) im

Angebot haben. Generali dagegen gewährt den Senioren beträchtliche

Rabatte bis zu -22%. Bei der Haftpflichtversicherung erhöhen fast

alle Anbieter ihre Tarife für 70-jährige Lenker. Diese Erhöhung kann

bis zu 45% betragen.



Für einen 18-jährigen Lenker sieht die Situation anders aus. Für

die verschiedenen Deckungsarten müssen sie bei allen Versicherern mit

erheblichen Zuschlägen rechnen. Vergleichen wir doch für ein

konkretes Beispiel die Prämien eines 18-jährigen Autofahrers mit

einem 30-jährigen, die beide beim TCS versichert sind. Unser junger

Lenker muss für seine Haftpflichtversicherung CHF 1'379.- zahlen,

während der Lenker mittleren Alters nur CHF 397.- ausgeben muss. Bei

der Mobiliar ist der Aufschlag mit 140% am niedrigsten, der höchste

Aufschlag beträgt 406%.



Die höchsten Prämienunterschiede findet man bei der

Kollisionskaskoversicherung, welche Schäden am Auto des

Versicherungsnehmers deckt, die von ihm verursacht wurden. Im

Durchschnitt wird ein 18 Jahre alter Fahrer 3.2 Mal mehr als ein

Autofahrer mittleren Alters zahlen. Die Aufschläge variieren je nach

Anbieter zwischen 63% und 356%.



Ausserdem beeinflusst auch die Nationalität des Versicherten den

Betrag seiner Prämie. Beim Vergleich eines 18-jährigen Lenker

serbischer Abstammung mit einem gleichaltrigen Schweizer Autofahrer

konnte man feststellen, dass ersterer mit dreifach höheren Prämien

für eine identische Leistung beim selben Versicherer rechnen muss.



Online eine Autoversicherung abzuschliessen ermöglicht, ein nicht

unerhebliches Sparpotenzial für seine Prämie zu nutzen. Mit dem

Vergleich von bonus.ch ist es ganz einfach, sich einen Überblick über

den Markt zu machen und ein Angebot zu wählen, das seinen

Bedürfnissen und seinen Finanzen am besten entspricht. Dieses Tool

erfreut sich grosser Beliebtheit, denn jede Jahr werden mit ihm fast

eine Million Berechnungen angestellt.



Detaillierte Ergebnisse der Analyse:

https://www.bonus.ch/Pdf/2019/Autoversicherung-vergleich.pdf



Direktzugang zum Rechner für Automobilversicherungsprämien:

http://ots.ch/z3IeL4



