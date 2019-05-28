DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA06G/16 DE000HLB3CM0 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4QV9 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA06C/15 DE000HLB4NU8 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 6E17 DE000HLB4QW7 30.05.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA06G/16 DE000HLB3CM0 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4QV9 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA06C/15 DE000HLB4NU8 30.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 6E17 DE000HLB4QW7 30.05.2019 HZE/EOT