The Grounds Real Estate Development AG: Magdeburger Microapartmenthäuser sollen bis Spätsommer 2021 fertiggestellt werden. Vermarktungsbeginn der einzelnen Wohneinheiten ab Q3 2019. DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien The Grounds Real Estate Development AG: Magdeburger Microapartmenthäuser sollen bis Spätsommer 2021 fertiggestellt werden. Vermarktungsbeginn der einzelnen Wohneinheiten ab Q3 2019. 28.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 28. Mai 2019. Auch die Vorbereitungen für die in Magdeburg geplanten Microapartmenthäuser der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) schreiten zügig voran. In der Halberstädter Str. 153 rechnet The Grounds mit der Erteilung der Baugenehmigung im dritten Quartal 2019. Im Anschluss soll der Verkauf der einzelnen Wohneinheiten beginnen. Das Objekt umfasst eine Gesamtwohnfläche von ca. 3.580 m². Die hier entstehenden Microapartments werden in altersgerechter Bauweise ausgeführt. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt beläuft sich auf ca. 10,5 Mio. EUR. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. Der Bauantrag für das zweite in Magdeburg geplante Microapartmenthaus in der Halberstädter Str. 1 wird im Juni 2019 eingereicht. Hier hatte The Grounds Mitte Oktober 2018 den Kaufvertrag für das rund 2.700 m² umfassende Grundstück unterzeichnet, auf welchem der Bau von 174 Wohneinheiten, bevorzugt für die studentische Nutzung, mit einer geplanten Mietfläche von rund 5.075 m² vorgesehen ist. Mit dem Vertrieb der Wohneinheiten soll voraussichtlich im ersten Quartal 2020 begonnen werden. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt beträgt circa 16 Mio. EUR. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer 2021 geplant. In Magdeburg machen die rund 17.900 Studierenden einen Anteil von 7,5 % an der steigenden Einwohnerzahl aus. Während viele ländliche ostdeutsche Regionen zum Teil erheblich an Einwohnerzahlen verlieren, wird für Magdeburg im Zeitraum bis zum Jahr 2035 ein Bevölkerungswachstum von fast 5 % vorausgesagt. Magdeburg zählt im deutschlandweiten Ranking noch zu den preisgünstigeren Studienstandorten - für Wohnungen bis 40 Quadratmeter liegen die Mieten im Durchschnitt bei 220 EUR. Im Vergleich dazu werden in München und Frankfurt wesentlich teurere Durchschnittsmieten von 790 EUR, bzw. 530 EUR aufgerufen, kleinere bayerische Hochschulstandorte liegen bei 330 bis 400 EUR. Dies verdeutlicht das vorhandene erhebliche Preisentwicklungspotential für Microapartments in Magdeburg. The Grounds hat sich bewusst für den aufstrebenden Standort Magdeburg entschieden und zählt mit ihrem umfangreichen Projektvolumen zu den regional größeren Investoren. Über The Grounds Real Estate Development AG Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnimmobilien Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/ Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen Immobilienunternehmen an. 28.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Leipziger Platz 3 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5 WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 815953 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815953 28.05.2019 ISIN DE000A2GSVV5 AXC0093 2019-05-28/10:00