Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von konjunktureller Seite ist heute das Geldmengenwachstum in der Eurozone zu beachten, so die Analysten der Helaba.Hier stehe traditionell die Geldmenge M3 im Fokus. In den letzten Monaten sei es zu Verbesserungen gekommen, das Expansionsniveau sei mit zuletzt 4,5% aber noch als moderat zu bezeichnen. Im April zeichne sich keine weitere Beschleunigung ab. Interessant sei nach Einschätzung der Analysten auch die Entwicklung des engeren Geldmengenaggregats M1. In realer Rechnung sei es zu einem deutlichen Anstieg gekommen - mithin scheine die Abschwächung der vergangenen Quartale beendet zu sein. Dies lasse auf eine konjunkturelle Beschleunigung in den nächsten Monaten hoffen. ...

