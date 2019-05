London (www.fondscheck.de) - Seit Modi im Jahr 2014 an die Macht kam, zieht der indische Markt Investoren an, so Michael Bourke, Manager des M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund (ISIN LU1670624664/ WKN A2JQ9U, A USD ACC; ISIN LU1670624748/ WKN A2JQ9V, A USD DIS) bei M&G Investments.Mit seiner deutlichen Mehrheit im Parlament habe Modi eine umfangreiche Agenda zur Modernisierung Indiens durchzusetzen können. Seine erste Amtszeit sei von Reformen geprägt gewesen, wie etwa mit dem Gesetz zur Entmonetarisierung, das für eine Erhöhung der Steuereinnahmen durch Einschränkung der informellen Barwirtschaft sorgen sollte. Außerdem habe die Einführung einer einheitlichen Umsatzsteuer die Geschäftstätigkeit im Land erleichtert. Im Jahr 2019 habe Modi einen nationalistischeren Wahlkampf geführt und in Reaktion auf die gestiegenen Spannungen an der pakistanischen Grenze eine härtere Haltung eingenommen als zuvor. ...

