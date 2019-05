Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der April war in Summe von einem ruhigen Kapitalmarktumfeld geprägt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant A (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Insgesamt hätten damit die lokalen Schwellenländerwährungen auf Indexebene den Monat gegenüber dem US-Dollar und dem Euro nahezu unverändert abgeschlossen (JPM ELMI+, USD ungesichert +0,07 Prozent, EUR ungesichert +0,11 Prozent). Vereinzelt hätten die Türkische Lira sowie der Südkoreanische Won unter Druck gestanden. Neben dem volatilen Ölpreis hätten innen- und geopolitische Spannungen für eine Belastung in der Türkei gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...