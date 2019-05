Das Frankfurter Finanztechnologie Start-up Cashlink Technologies GmbH, eine Portfoliofirma der FinLab AG (ISIN: DE0001218063) gibt aktuell seine ersten eigenen digitalen Wertpapiere auf der Blockchain aus.

Damit gehört es zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die Wertpapiere digitalisiert und als Eigenkapitalinstrument emittiert haben. Ziel ist es, die Funktionalität des eigenen Produktes erfolgreich zu demonstrieren. Die digitalen Wertpapiere werden in einem Private Placement neben den vier Bestandsinvestoren FinLab, Panta Rhei, seed & speed und Deplanis an einen weiteren, neuen Business Angel ausgegeben.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die digitalen Wertpapiere spiegeln Genussrechte mit Eigenkapitalcharakter wider. Das bedeutet, dass alle Investoren, die über dieses Instrument in das Unternehmen investieren, im gleichen Maße ökonomisch partizipieren wie die Gesellschafter des Unternehmens - beispielsweise an einem Exit-Erlös oder einer Dividendenzahlung. Der Verkauf der digitalen Wertpapiere richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren wie beispielsweise Venture-Capital-Fonds, Business Angels oder High-Net-Worth-Individuals.

Den rechtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...