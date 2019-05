Die Investmentbank Oddo BHF hat Fiat Chrysler anlässlich des Fusionsvorschlags an Renault von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 12,50 Euro belassen. Es gebe keinen Zweifel am Reiz eines solchen Deals, schrieb Analyst François Maury in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wäre aber für Fiat Chrysler noch besser als für die Franzosen, weshalb die Balance der Kräfte in Frage stehe./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2019 / 08:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / 08:28 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-05-28/10:17

ISIN: NL0010877643