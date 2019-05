...aber sind mehr oder weniger jeden Tag damit konfrontiert. Init ist Spezialist für Telematikösungen im öffentlichen Nahverkehr und sorgt für die Effizienz vor allem im Stadtverkehr. Diese Story ist eine der interessantesten in Deutschland. Nach 28,5 Mio. Euro Auftragseingang im Vorjahr stieg er inzwischen im ersten Quartal auf 69,2 Mio. Euro, so dass der Auftragsbestand einen neuen Rekord von 178 Mio. Euro per Ende März erreichte. In diesem Falle springen Sie auf, denn die Aktie legt deutlich zu, steht vor einer interessanten Comebackstory. Klein aber fein!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info