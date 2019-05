Mumm kompakt - Aktienmärkten droht ein verfrühtes Sommerloch

Die direkten Auswirkungen der Europawahl 2019 auf die Kapitalmärkte sind zwar überschaubar, angesichts des im Vergleich zu den Umfragen geringeren Stimmenanteils für euroskeptische Parteien. Allerdings dürfte es in einigen Eurostaaten zu bemerkenswerten Entwicklungen kommen.

So könnten die vorgezogenen Neuwahlen in Griechenland das Ende der Regierung Tsipras bedeuten. In der Europawahl lag die konservative Neo Demokratia deutlich vor Tsipras' Syriza. Auch in Italien haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Nach deutlichen Verlusten für die 5-Sterne-Partei liegt die Lega mit Parteichef Matteo Salvini mit über 34 Prozent Stimmenanteil in Italien weit vorn und dürfte einen entsprechend höheren Einfluss in der kommenden Regierungsarbeit einfordern.

