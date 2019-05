Ximen Minings Optionspartner New Destiny Mining hat mit den Explorationsarbeiten auf dem Treasure Mountain-Projekt begonnen. Unterdessen hat Ximen die nächsten Hürden zur Übernahme der Kenville Goldmine genommen.

New Destiny startet 2019er Explorationsprogramm

Im Greenwod Mining-Distrikt von British Columbia ist Ximen Mining (0,50 CAD, 0,34 Euro | CA98420B2003) ein wichtiger Landbesitzer. Inzwischen hat das Unternehmen mehrere Projekte an Partner ausgegliedert, die von diesen dann entwickelt werden. So hat man das Gold Drop-Projekt erworben und an den ebenfalls börsennotierten Nachbarn GGX Gold ausoptioniert. Das Gold Drop-Projekt kennt in der Branche inzwischen jeder, denn wie Analysen vom RSC Mining and Mineral Exploration Services zeigen, wurde dort das bisher siebtbeste Bohrergebnis des Jahres 2019 in Kanada erzielt. In nur 20 Metern Tiefe stießt man auf 129 g/t Gold und 1.154 g/t Silber über 7,28 Meter. Daneben hat man aber mit Treasure Mountain ein weiteres Projekt ausoptioniert, wo nun das neue Explorationsprogramm ...

