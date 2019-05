Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Mit freundlichen Vorgaben aus Asien im Rücken starten auch die Börsen in Europa recht gut gelaunt in den Tag. Die US Anleger steigen erst heute wieder ein ins Geschehen. Bankhauses Lampe streichen die Kaufempfehlung für CTS Eventim. Barclays dagegen halten die Gea Group für den "Top-Pick" im Sektor der Hersteller von Kapitalgütern. Der Autozulieferer Jost hat im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes erfüllt. Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis ist im ersten Quartal weiter gewachsen. Der angeschlagene Onlinehändler für Babybedarf windeln.de bleibt in den roten Zahlen.