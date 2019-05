Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Zu diskutierende Themen mit dem Management nach den Jahreszahlen bezögen sich unter anderem auf die Ertragsentwicklung und die Situation mit den unter Flugverbot stehenden Maschinen des Typs Boeing 737 Max, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2019 / 10:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 13:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33