Nordex-Aktie: Der Beginn von etwas ganz Großem?

Nach einem starken Jahresauftakt, einer zwischenzeitlichen Kursverdopplung und dem Sprung auf knapp 16 Euro, hatte sich die Lage rund um die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) beruhigt. Anleger nahmen Gewinne Markt. Außerdem spielte der Gesamtmarkt nicht wirklich mit. Doch so langsam scheint der Hamburger Windturbinenhersteller wieder Fahrt aufzunehmen. Wieder einmal sind es neue Aufträge, die für Schwung sorgen.

Nordex hat von einem internationalen Projektentwickler einen Auftrag aus den USA erhalten. Das Unternehmen wird ab Frühjahr 2020 einen Windpark mit 63 Turbinen des Typs AW125/3150 mit einer Nennleistung von zusammen 198 Megawatt ausstatten. Der Auftrag beruht auf einer Safe-Harbor-Transaktion aus dem Jahr 2016, kommt also in den Genuss von Steuervergünstigungen. Das Projekt entsteht in Texas.

