Frankfurt (ots) - Hauck & Aufhäuser konnte sich im Berichtsjahr 2018 trotz der weiterhin herausfordernden Lage an den Finanzmärkten sehr gut im Marktumfeld behaupten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 verzeichnet Hauck & Aufhäuser trotz der heftigen Schwankungen in den Aktienmärkten sowie der zahlreichen Herausforderungen in der Branche eine zufriedenstellende Entwicklung. Das Bankhaus schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis nach Steuern von 31,4 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Ergebnis somit um 5,4 Mio. EUR.



Sowohl das Ergebnis nach Steuern als auch der Zins- und Provisionsüberschuss entwickelten sich positiv. Der Zinsüberschuss ist im Berichtsjahr um 7,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 21,4 Mio. EUR gestiegen. Auch der Provisionsüberschuss entwickelte sich erfreulich über Plan auf 135,8 Mio. EUR, nach 116,3 Mio. EUR im Vorjahr. Weiterhin stieg auch der Verwaltungsaufwand von 129,9 Mio. EUR auf 162,5 Mio. EUR an, was im Wesentlichen in der Integration der ehemaligen Sal. Oppenheim-Gesellschaften sowie dem Auftakt der Digitalisierungs- und Modernisierungsprogramme begründet ist. Die Bilanzsumme des Konzerns beläuft sich nun auf 5.715,9 Mio. EUR, was im Vergleich zum 31. Dezember 2017 einen Anstieg von 659,8 Mio. EUR bedeutet, die Assets under Control lagen 2018 bei ca. 124 Mrd. EUR. Für eine Privatbank ist eine hohe Kernkapitalquote der Indikator für die finanzielle Reputation - Hauck & Aufhäuser weist für 2018 eine ausgesprochen erfreuliche Kernkapitalquote von 16,1% aus.



2018 hat die Bank die Umsetzung des Unternehmensprogramms H&A Strategy 2020 konsequent vorangetrieben. Insbesondere im Bereich der Digitalisierung ist die Bank einen großen Schritt vorangekommen. Neben dem klassischen Private Banking, bei welchem das traditionelle Bankhaus neben der Vermögensverwaltung weiterhin eine Anlageberatung anbietet, verfügt Hauck & Aufhäuser seit dem vergangenen Geschäftsjahr mit ZEEDIN über einen digitalen Vertriebskanal. Eine 2018 durchgeführte Maßnahme war die Ausgliederung des Asset Managements in eine eigenständige Tochtergesellschaft, die H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM), um das Profil und die Vertriebsstärke als eigene Einheit signifikant zu stärken.



Erklärtes Ziel für 2019 ist eine weitere deutliche Steigerung der operativen Ertragskraft des Bankhauses sowie eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Marktposition in den fünf Geschäftsfeldern. Die konsequente Umsetzung der Strategy 2020 unterstützt dieses Vorhaben. Dies bezieht sich auf organisches, wie auch auf anorganisches Wachstum.



Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 223 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Dr. Holger Sepp und Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.



Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.



