Ein gutes Beispiel wohin es führen kann, wenn man kurzfristig zu hoch hinaus möchte, ist die Deutsche Bank (WKN: 514000). So wollte die Bank um den Jahrtausendwechsel besonders hoch hinaus, weshalb man schließlich im Jahr 2002 den 1996 von der Credit Suisse zur Deutschen Bank gewechselten Topmanager Josef Ackermann zum neuen Vorstandssprecher beförderte. Der klare Auftrag an den Schweizer: Die Deutsche Bank durch Ausbau des Investmentbankings zu eine der größten Banken der Welt machen.

Und Ackermann tat genau das, was man von ihm erwartete. Er setzte stark auf das seinerzeit boomende Investmentbanking und die Bank fuhr kurzfristig hohe Milliardengewinne ein. Diese wiederum wurden dazu genutzt die eigenen Aktionäre durch Aktienrückkaufprogramme sowie immer höhere Dividendenausschüttungen glücklich zu machen. So zahlte die Deutsche Bank bspw. im Jahr 2007 eine Dividende in Höhe von sage und schreibe 4,50 Euro je Aktie. Ja, Sie lesen richtig, die Dividende 2007 betrug 4,50 Euro je Aktie!

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Das sind gerade einmal rund 2,00 Euro weniger als der aktuelle Aktienkurs und würde heute einer Dividendenrendite von knapp 70% entsprechen. Damals jedoch lag der Aktienkurs noch über 90,00 Euro, so dass die damalige Dividendenrendite bei "nur" ca. 5% lag. Ich schreibe das an dieser Stelle auch, um Sie zu noch einmal ausdrücklich zu warnen. Hohe Dividendenrenditen mögen nett ausschauen, können jedoch täuschen. Mit anderen Worten: Auch eine hohe Dividendenrendite schützt eine Aktie nicht generell vor einem Absturz.

Mutlose, überbezahlte Topmanager verwalten die marode Bank nur noch…

Wie aber kam es überhaupt zu diesem Absturz? Nun, zunächst einmal stürzten im Zuge der Finanzkrise 2007-2009 die Aktien aller Banken ab. Allerdings griff insbesondere die US-Regierung beherzt ein und rettete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...