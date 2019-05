Bonn (www.anleihencheck.de) - Während am US-Rentenmarkt gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, reagierten Rentenpapiere hierzulande moderat auf das Ergebnis der Wahlen zum Europaparlament, so die Analysten von Postbank Research.Zehnjährige Bundesanleihen hätten 3 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Freitag mit -0,14% rentiert, hätten sich damit aber nunmehr immerhin bis auf rund 5 Basispunkte ihrem historischen Tief aus dem Juli 2016 angenähert. In anderen Ländern des Euroraums seien die Rentenmarktreaktionen etwas deutlicher ausgefallen, was aber weniger den Ergebnissen der Europawahl selbst, als vielmehr damit einhergehenden, nationalen Entwicklungen geschuldet gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...