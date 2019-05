Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aufsichtsrat der SLEEPZ AG (ISIN DE000A2E3772/ WKN A2E377) hat am 27. Mai beschlossen, Herrn Achim Hirsch zum Alleinvorstand der Gesellschaft zu bestellen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...