Langenfeld (ots) - Deutschlands führender Shopsystem-Hersteller Shopware hat die Besten aus seinen rund 1.200 Partnern ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Shopware Community Day im Landschaftspark Duisburg-Nord statt, an dem rund 2.500 Kunden, Partner und Gäste teilnahmen.



Shopware Marketing- und Vertriebsvorstand Stefan Heyne ehrte sechs Shopware Vertriebspartner für ihre besonderen Leistungen. Die Auszeichnung als "Bester Partner Deutschland" ging an die NEXUS United Unternehmensgruppe.



Dr. Matthias Blauth, geschäftsführender Gesellschafter NEXUS nahm die Auszeichnung entgegen und dankte dem gesamten Shopwareteam für die großartige Unterstützung: "Es ist klasse zu sehen, dass die Leistung des Teams nicht nur von Kunden, sondern auch von Shopware als Partner wertgeschätzt wird. Der Award ist eine tolle Motivation für die gesamte Mannschaft zukünftig mit der neuen Shopware 6 viele weitere Enterprise Projekte erfolgreich zu realisieren."



Im Anschluss an die Preisverleihung wurde bei bester Verpflegung und Unterhaltung gemeinsam gefeiert. Als Showact trat die Künstlerin Cascada auf und brachte die Stimmung zum kochen.



Über die Shopware AG



Die shopware AG ist der führende Shopsystem-Hersteller in Deutschland. Als unabhängiges eigenkapitalfinanziertes Unternehmen entwickelt das Unternehmen qualitativ hochwertige Software und arbeitet besonders eng mit seinen 80.000 Kunden und 1.200 Partnern zusammen. Shopware entwickelt transparent und geht stets offen und flexibel auf Wünsche aus der großen Community ein. Dabei zeichnen Shopware hohe jährliche Wachstumsraten bei gleichzeitig konstant hohem Service-Level aus. Die shopware AG beschäftigt 200 Mitarbeiter an ihrem Standort im westfälischen Schöppingen und gilt als einer der größten Innovationstreiber im deutschen eCommerce.



https://www.shopware.de



Über NEXUS United



Die NEXUS United Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführter Digitalintegrator für technisch komplexe IT-Projekte mit dem Fokus auf E-Commerce, IoT, CRM, Marketing- und Robotic Process Automation.



Seit 1998 am Markt und mit über 100 Experten aus den Bereichen Backend- und Frontend-Entwicklung, Digitale Transformation, Creative Services, Marketing, IoT und RPA ist NEXUS United spezialisiert auf die Konzeption, die langfristig ausgerichtete Umsetzung, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Betrieb wirtschaftlicher IT Projekte.



https://www.nexus-united.com



