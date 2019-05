Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen erstmals seit einer Woche wieder an. Kunden müssen mit durchschnittlich 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter mehr rechnen als gestern. Insgesamt bewegen sich die Notierungen jedoch nach wie vor ganz in der Nähe des Monatstiefs, was Käufer in den Markt lockt. Die Nachfrage erreicht den höchsten Stand seit Ende April. Die Börsenwoche begann ...

