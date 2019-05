Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 28.05.2019 Kursziel: EUR 26,70 (bislang EUR 27,20) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Eckdaten zum Konzernabschluss 2018e Gestern hat Erlebnis Akademie (eak) die Eckdaten zum Jahresabschluss 2018e vorgelegt. Während umsatzseitig die Guidance übertroffen wurde, konnten auf EBIT-Ebene die Vorgaben nicht vollumfänglich erreicht werden. Verantwortlich hierfür ist Angabe gemäß die unter den Erwartungen liegende Entwicklung des im Sommer 2018 eröffneten Baumwipfelpfades Salzkammergut. Inzwischen wurden jedoch verschiedene Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen sollen, die Besucherzahlen bereits in diesem Jahr in Richtung der ursprünglich avisierten Niveaus zu heben. In Verbindung mit der für das dritte Quartal 2019e vorgesehenen Neueröffnung im slowenischen Rogla rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg auf EUR 17,9 Mio. (+16,9% YoY) und einem operativen Ergebnis in Höhe von EUR 3,3 Mio. (+52,8% YoY). Aufgrund der unter unseren Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung 2018e ermitteln wir aus unserem dreistufigen DCF-EntityModell nun einen Wert des Eigenkapitals von EUR 26,70 je Aktie (bislang EUR 27,20). Dies entspricht einem auf Zwölfmonatssicht erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 54,3%; wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der eak. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18187.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

