Kaum ein Thema birgt so viel emotionalen Zündstoff in sich wie die Übergabe eines Unternehmens in die nächste Generation oder an einen Käufer. Nach Angaben der KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau wollen alleine im Jahr 2019 227?000 Unternehmensinhaber ihre Firma bis Ende des kommenden Jahres in neue Hände geben. Nur die Hälfte davon haben bereits konkrete Gespräche mit potenziellen Nachfolgern aufgenommen. Viele der Unternehmen werden sich schwer tun, einen Nachfolger zu finden. Welche Grundregeln dabei zu beachten sind besprachen wir mit Ulrich C. Heckner, dem Fachbuchautor von »Betriebsübergabe leicht gemacht«, das im Hüthig Verlag erschienen ist.

»de«: Es wird immer häufiger über das Thema Unternehmensnachfolge und Nachfolger gesprochen. Eine Modeerscheinung oder hat dies handfeste Gründe?

U. C. Heckner: Betrachten wir die aktuelle Bevölkerungssituation in Deutschland (Bild?1) dann wird deutlich, dass einer großen Anzahl an Verkäufern die ihren Betrieb in die nächste Generation übergeben wollen, ein vergleichsweise geringer Anteil an potenziellen Nachfolgern gegenüber steht.

Der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland ist der Jahrgang 1964. In dieser Altersgruppe leben derzeit 1.470.000 Menschen in Deutschland. In der Nachfolgegeneration, 30 Jahre jünger, also Jahrgang 1994, sind es nur noch 791.000 Personen. Allein der Vergleich macht deutlich, dass es in Zukunft immer schwieriger wird, einen Nachfolger zu finden.

de«: Welche Optionen hat denn ein Unternehmen, das in den nächsten Jahren eine Übergabe plant?

U. C. Heckner: Am einfachsten ist es natürlich, wenn ein Nachfolger vorhanden ist, egal ob aus der Firma oder aus dem Familienkreis.

Bei vielen ist dies jedoch nicht der Fall und die Nachfolge ist noch offen. Für Betriebe, die noch keinen Nachfolger vorweisen können, bestehen drei wesentliche Möglichkeiten.

Der Nachfolger kommt aus der Firma oder Familie.

Der Nachfolger ist eine externe Einzelperson, die sich selbstständig machen ...

