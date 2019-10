Berlin/Potsdam (ots) - Die einen suchen händeringend jemanden, dem sie ihr unternehmerisches Lebenswerk übergeben können, finden aber im Umfeld der Familie oder des Betriebes keinen geeigneten Kandidaten. Die anderen möchten gern ein eigenes Unternehmen führen, wollen aber mit den eigenen Ideen nicht bei null anfangen. Die Gründung durch Nachfolge kann daher eine Win-win-Situation für alle Beteiligten sein. Wie man sich findet und was bei einer Betriebsübergabe zu beachten ist, darüber können sich deGUT-Besucher in diesem Jahr im Rahmen des Fokusthemas Unternehmensnachfolge informieren.



Die Industrie- und Handelskammern Berlin-Brandenburg bieten außerdem ein "Nachfolge-Pitching" an. Hier können sich sowohl Unternehmen als auch Gründungsinteressierte vor Publikum und einer erfahrenen Experten-Jury präsentieren und wertvolles Feedback einsammeln. Andreas Lehmann, Referent Unternehmensnachfolge bei der IHK in Potsdam, ist überzeugt: "Es lohnt sich, die Unternehmensübergabe als Weg der Existenzgründung noch mehr in den Fokus des Gründungsgeschehens zu rücken. Mit einer Unternehmensübergabe an einen Nachfolger wird das Fortbestehen von Unternehmen über Generationen hinweg gewährleistet. Das Unternehmen bleibt am Markt präsent, im Unternehmen verändern sich die Akteure. Für den Übernehmer besteht darin ein entscheidender Vorteil gegenüber einer Neugründung. Das Unternehmen ist gefestigt und eingeführt, Prozesse sind etabliert, Einnahmen und Erträge definiert."



Zugleich bedeutet die Übernahme eines Betriebs für den Nachfolger immer auch die Chance, im Unternehmen "mit frischem Blick" eigene, neue Akzente zu setzen und es damit fit für die Zukunft zu machen. Viele unternehmerische Erfolgsstorys haben mit einer Nachfolge begonnen - und dem richtigen Händchen, Tradition und Innovation zusammen zu bringen.



Programmschwerpunkt Nachfolge: Freitag, 18. Oktober von 11.00 bis 15.30 Uhr im "Atelier"



Unternehmensnachfolge im Pitch: Freitag, 18. Oktober um 15.30 Uhr im "Klassenzimmer"



Über die deGUT:



Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18. und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen können. Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneut die ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie ein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.



Pressekontakt:



Anja Lindemann

deGUT-Pressebüro



Friedrichstraße 23 A

10969 Berlin



Tel.: 030 257717-90

E-Mail: presse@degut.de

www.degut.de



Original-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74037/4402355