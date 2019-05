Wann stehen Sie morgens auf? Wann sind Sie normalerweise zu Hause? Sind Ihre Fenster verschlossen oder gekippt? Die Antworten dazu kennt Ihr Smart Home über Sensoren wie Bewegungsmelder oder Fensterkontakte.

So verrückt das im Moment klingen mag: In der Zukunft werden viele Nutzer diese Daten freiwillig »in die Cloud« übertragen und zustimmen, dass weitere Dienstleister wie Versicherer, Sicherheitsdienste oder Paketzusteller darauf zugreifen. Parallel dazu formieren sich auch cloudbasierte Plattformen im Umfeld von Büros oder öffentlichen Gebäuden - allerdings mit anderen Geschäftsmodellen im Hintergrund.

Trends im Bereich Smart Home

Derzeit zeichnen sich in der Gesellschaft folgende parallele Trends ab:

Zum einen nimmt die Akzeptanz des »Smart Home« zu. Hersteller von Smart-Home-Komponenten bzw. Systemintegratoren verzeichnen eine zunehmende Nachfrage. Dabei hat der eigentliche Massenmarkt noch gar nicht begonnen. Eine Umfrage unter den Teilnehmern des Smart Home Kongress in Nürnberg hat ergeben, dass die meisten Teilnehmer den Durchbruch zum Massenmarkt im Jahr 2020 erwarten. Eine deutlich zunehmende Nachfrage steht also vor der Tür.

Andererseits sind viele Nutzer nicht bereit, für Software oder Dienste zu bezahlen. Während es Nutzer verstehen, dass man für »anfassbare« Komponenten wie Controller/Gateway, Sensoren und Aktoren (also Taster, Präsenzmelder, Dimm- und Schaltaktoren, Stellventile für die Heizung etc.) Geld bezahlen muss, ist man in Bezug auf Apps, Dienste und Internetanbindung dahingehend verwöhnt, dass so etwas kostenlos ist. Nun bildet aber die Hardware nur das Fundament eines Smart Home, und die Software ist der eigentliche Kern. Und insbesondere die Software ist pflegeintensiv (Support, Weiterentwicklungen, Updates etc.) und erzeugt einen erheblichen Aufwand. Hierzu hieß es von einem Referenten auf dem erwähnten Kongress: Hardware ist der Revenue-Bringer; Software/Dienste sind Ressourcen-Killer.

Kundendaten - nützlich, aber auch gefährlich

Nun ändern sich im Internetzeitalter die Geschäftsmodelle. Die neue Währung heißt »Kundendaten«. Wenn ein Nutzer eines Smart Home bereit ist, Daten über sich bzw. sein Umfeld preis zu geben, gibt es zunehmend Dienstanbieter, die ihm dafür softwareseitige Funktionen kostenlos anbieten oder zumindest subventionieren.

Wenn ein Paketzusteller wüsste, wann jemand zu Hause ist, würde das helfen, Fehlfahrten zu vermeiden. Wenn Versicherer wüssten, ob beim Kunden trotz Abwesenheit ein durchgängiger Wasserverbrauch vorliegt, könnte man teure Wasserrohrbruch-Folgeschäden vermeiden. Wenn ein Sicherheitsdienst aufgrund der Daten von Fensterkontakt und Präsenzmelder ableiten kann, dass ein Fenster von außen geöffnet wird, kann er einen günstigen Einbruchs-Präventionsdienst anbieten.

Deshalb bilden sich derzeit cloudbasierte »IoT-Plattformen« (IoT - Internet of Things). Diese Plattformen bieten an, möglichst viele Daten des Bewohners zunächst aufzunehmen und zu speichern. Zu diesen

