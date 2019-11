New York (ots/PRNewswire) - Daten von Wall Street Horizon geben weitere Transparenz bei treibenden Faktoren für eine ganze Palette von MarktteilnehmernIEX Cloud, eine Plattform für das Angebot von Finanzdaten, die neue Standards für die einfache Bereitstellung und Nutzung von Finanzdaten setzt, hat heute die Integration von Daten zu Unternehmensereignissen von Wall Street Horizon als neues Angebot im Bereich Premium-Daten bekannt gegeben.Daten von Wall Street Horizon in der IEX Cloud umfassen nicht nur typische Ereignisse der Unternehmenswelt wie Zusammenschlüsse und Erwerbungen, Rückkäufe und Aktionärstreffen, sondern tiefer gehende Details wie Teilnahmen an Messen und branchenspezifische Treiber wie beispielsweise den Start von Filmen in der Unterhaltungsbranche oder Sitzungen von Beratungsausschüssen der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im Bereich der Pharmazie."Wenn es um die Analyse der Performance von Aktien und Innovation im Bereich der Finanztechnik geht, sollte der Zugang zu Daten keine Barriere bilden", sagte Jessica Murray aus dem Bereich Operations and Strategic Partnerships bei IEX Cloud. "Wir sind über die Zusammenarbeit mit Wall Street Horizon sehr erfreut, um unseren Nutzern noch mehr Informationen über Aktiengesellschaften zur Verfügung zu stellen. Damit können sie sich auf die Nutzung der Daten konzentrieren, statt auf deren Beschaffung."Wall Street Horizon wurde 2003 gegründet und ist in der Branche der Daten über Unternehmensereignisse als führend bekannt. Das Unternehmen integriert eine Reihe von Primärquellen von Daten zu Unternehmensereignissen, um aktuelle Einsichten in Vorgänge zu bieten, welche Märkte bewegen."Wir sind höchst erfreut darüber, dass IEX Cloud sich dafür entschieden hat, Wall Street Horizon zu seinem ersten Partner bei Premium-Daten zu machen", sagte David Francoeur, Vizepräsident bei Wall Street Horizon. "Unsere Mission im Bereich der Marktinformationen besteht darin, die besten Daten über Unternehmensereignisse der Branche zu liefern, damit unsere Kunden Alpha finden und Risiken reduzieren können. Wir sind begeistert davon, gemeinsam mit IEX Cloud innovativ tätig zu sein."Daten von Wall Street Horizon sind der erste Premium-Datensatz von IEX Cloud und werden auf ein gesondertes Guthaben angerechnet, separat von den monatlichen Nachrichtenzuteilungen der Abonnenten. Premium-Daten auf IEX Cloud sind gemacht, über die finanziellen Kerndaten von IEX Cloud hinauszugehen und mittels der einzelnen, benutzerfreundlichen IEX Cloud API Zugang zu spezialisierten Datensätzen ausgewählter Partner zu eröffnen.Weitere Informationen und erste Schritte mit Daten zu Unternehmensereignissen auf IEX Cloud erhalten Sie in unserer Dokumentation und unserem FAQ zu Premium-Daten. Datenproduzenten mit Interesse an der Integration mit IEX Cloud wenden sich bitte an data@iexcloud.io.Informationen zu IEX CloudIEX Cloud ist eine Plattform für das Angebot finanzieller Daten, die neue Standards für die einfache Bereitstellung und Nutzung finanzieller Daten setzt. Die Plattform wurde im Mai 2019 eingeführt und bietet ein flexibles Modell für den einfachen Zugriff zwecks Verbindung von Entwicklern mit ausgewählten Finanzdaten, sowie eine API hoher Leistung und speziell gestaltete Dienste, mit denen Nutzer ihre Modelle, Produkte und Geschäftstätigkeiten bauen, starten und skalieren können. IEX Cloud wird separat vom Top-Produkt von IEX geführt, der Börse "Investors Exchange". Weitere Informationen erhalten Sie unter iexcloud.io.KontaktSara ForsterMarketing & Communications, IEX Cloudsara.forster@iexcloud.io646-689-3695 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022625/IEXCloud_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1022626/IEXCloud_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1022627/IEX_Cloud_Logo.jpgOriginal-Content von: IEX Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138084/4430894