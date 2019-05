Für gute Stimmung bei Anlegern haben am Dienstag dieQuartalszahlen der Semperit gesorgt. Die Aktien des Gummi- undKautschukherstellers zogen an der Wiener Börse im Frühhandel um 9,7Prozent auf 13,54 Euro an. Das Marktumfeld zeigte sich dagegenverhalten, der heimische Leitindex ATX lag am Vormittag 0,25 Prozentim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...