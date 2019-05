++ Risikostimmung fragil, Handelsstreit im Fokus ++ Verhalten an technischen Niveaus entscheidend ++ Mays Rücktritt löst Brexit-Problem nicht ++ DE30 hat erneut mit Rückgängen zu kämpfen ++Die US-Händler kehren nach einem Feiertag ("Memorial Day") an die Finanzmärkte zurück. Am Montag profitierten die europäischen Aktienmärkte aufgrund der weniger beunruhigenden Ergebnisse der Europawahl. Andererseits erhielt die Aussage von US-Präsident Trump vom Montag, dass die USA "nicht bereit" seien, mit China ein Abkommen abzuschließen, wenig Beachtung. Trump fügte hinzu, dass die Strafzölle auf chinesische Waren "sehr, sehr stark, sehr leicht steigen" könnten. Der Handelskonflikt dürfte ...

