Die Euphorie vom Vortag nach der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit ist am Mittwoch an der Wall Street schon wieder verflogen. Die Futures auf die Aktienindizes liegen klar im roten Bereich. Am Dienstag liefen die Indizes steil nach oben, weil die USA die neuen Strafzölle auf chinesische Importe verschoben haben. Doch die Anleger sehen sich nach wie vor von einem Wall politischer und wirtschaftlicher Probleme umzingelt. In Asien ging es an den Börsen nur noch verhalten aufwärts, in Europa dominieren sogar die Abgaben. Schwache chinesische Konjunkturdaten belegen, dass der Handelsstreit seine Spuren hinterlässt, und in Deutschland ist die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. In den USA sei die Gefahr einer Rezession aber sehr gering, sagt Geoff Yu von UBS Wealth Management. Die Anleger könnten noch Hoffnung hegen, müssten sich aber auch auf Schlimmeres vorbereiten.

Am Aktienmarkt stehen Viacom und CBS im Blick. Die Medienkonzerne wollen fusionieren. Das neue Unternehmen wäre mit einem Umsatz von mehr als 28 Milliarden Dollar einer der größten Medienkonzerne weltweit, der Marken wie MTV, Comedy Central, Showtime und Paramount Pictures unter einem Dach vereint. Vorbörslich verlieren CBS 2,2 Prozent, Viacom werden noch nicht gehandelt.

Die Boeing-Aktie gibt leicht nach. Der Konzern hat in den ersten sieben Monaten 2019 weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum und fällt damit weiter hinter Wettbewerber Airbus zurück. Es seien bis Ende Juli 258 Maschinen ausgeliefert worden, teilte Boeing mit. Im Vorjahr waren es noch 417 Flugzeuge.

August 14, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

