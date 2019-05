Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 28. Mai 2019, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge: - Vollnarkose statt örtlicher Betäubung - Wie Ärzte und Patienten unter Lieferengpässen leiden - Pflege am Limit - Warum immer mehr Pflegekräfte in die Leiharbeit wechseln - Der erfolglose Kampf von Veterinären gegen Tiertransporte - Warum versagt die Politik? Moderation: Fritz Frey



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2