marktEINBLICKE um 12: DAX leicht im Minus, Nordex sorgt weiter für Aufsehen

Am heutigen Dienstag steigen auch die Börsianer an der Wall Street in die Handelswoche ein. Allerdings sind es ausgerechnet die schwachen Vorgaben aus Übersee, die den DAX am Mittag in die Verlustzone drücken. Zudem wird die Europawahl weiter aufgearbeitet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.040 MDAX -0,1% 25.200 TecDAX -0,1% 2.861 SDAX -0,1% 11.046 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.350

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). In der zweiten Reihe sorgte Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) mit einem neuen Auftrag für Furore.

