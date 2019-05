FRANKFURT (Dow Jones)-Der Flughafenbetreiber Fraport hat seine Jahresprognose bestätigt. "Im Ausblick auf 2019 rechnen wir insgesamt weiterhin mit Wachstum in Frankfurt wie auch international", sagte Konzernchef Stefan Schulte auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Dazu leiste das internationale Geschäft einen immer größeren Beitrag. Fraport ist mittlerweile auf vier Kontinenten an 30 Flughäfen aktiv. Mit dem Bau des dritten Terminals am Flughafen Frankfurt komme Fraport planmäßig voran.

In Frankfurt erwartet die Fraport AG im laufenden Jahr einen weiteren Anstieg der Passagierzahlen um etwa 2 bis 3 Prozent. Das Cargo-Aufkommen war angesichts einer schwächeren Entwicklung im Welthandel zuletzt zwar rückläufig, doch der Flughafen im Rhein-Main-Gebiet ist laut Daten des europäischen Flughafenverbandes ACI aktuell wieder der größte Fracht-Flughafen in Europa. "Unsere Wettbewerber hatten mit noch größeren Rückgängen zu kämpfen, sodass wir wieder an Paris Charles de Gaulle vorbeigezogen sind", sagte Schulte den Anlegern.

Auch das leidige Thema der Flugausfälle und Verspätungen, die im kommenden Sommerurlaub wieder drohen, sparte der Fraport-Chef nicht aus. Mit Blick auf die Pünktlichkeit würden die inzwischen ergriffenen Maßnahmen offenbar fruchten, sagt er. Um die Sicherheitskontrollen zu beschleunigen, will der Flughafenbetreiber die von der Bundespolizei bereits erfolgreich getesteten neuen Kontrollspuren in Frankfurt "zeitnah an möglichst vielen Stellen in den Terminals" einsetzen. Ab Mitte Juli soll ein Anbau am Terminal 1 in Betrieb genommen werden, in dem sieben der neuen Kontrollspuren Platz finden.

May 28, 2019

