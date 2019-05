Der deutsche Aktienmarkt musste die neue Handelswoche zunächst ohne die Unterstützung und die Führung der US-Indizes beginnen. In den USA wurde am gestrigen Montag (27.05.) der Memorial Day begangen. Folglich blieben die US-Börsen geschlossen. Zwar startete die Handelswoche für den deutschen Aktienmarkt damit ruhiger, doch es gab dennoch diverse Gesprächsthemen und auch das eine oder andere Ereignis musste noch in die Kurse eingearbeitet werden. ...

